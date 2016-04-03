وداعا للبخار.. فوائد رائعة لا تعرفها عن ساونا الأشعة تحت الحمراء

الساونا بالأشعة تحت الحمراء هى أحدث صيحة فى حمامات البخار، وهناك إقبال متزايد عليها فى بعض الدول نظراً لتمتعها بفوائد صحية إضافية تفوق فوائد الساونا التقليدية، والتى يتم فيها تسخين حرارة الغرفة إلى 65 و90 سليزيوس، بينما فى الساونا بالأشعة تحت الحمراء يتم تسخين الجسم باستخدام موجات ضوئية تنبعث من لمبات معينة دون أن تتغير درجات حرارة الغرفة، وهى تساهم فى تسخين الجسم بفاعلية أكبر من الساونا التقليدية.

وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline" عن مجموعة من الفوائد الصحية لساونا الأشعة تحت الحمراء، وتشمل:

>1.تحد من آلام المفاصل والعضلات، عن طريق تحسين الدورة الدموية وتوسيع الأوعية الدموية، وهى مفيدة أيضا لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدى.

>2.تساهم ساونا الأشعة تحت الحمراء فى خفض الضغط الدموى، كما أنها قد تستخدم مع مرضى القلب بشكل أفضل من الساونا التقليدية.

>3.تتمتع أيضا بفاعلية رائعة فى تطهير الجسم من السموم، كما أنها تعمل على تسخين الجسم بشكل مباشر وتجعل الأنسجة تحصل على قدر أكبر من الأكسجين.

وفى الوقت نفسه أوضح التقرير أن ساونا الأشعة تحت الحمراء قد تتسبب فى فقدان كميات كبيرة من المياه عن طريق إفراز العرق بشكل مفرط يفوق الساونا التقليدية، وبالتالى قد يصاب الجسم بالجفاف إذا لم يتم تناول كميات كافية من المياه والسوائل، ومن أبرز أعراضه: جفاف الفم والعطش الشديد والصداع والدوخة، كما أنها قد تتسبب فى الإصابة بالسكتة الدماغية، ويجب على مرضى السكر والكلى والقلب عدم الخضوع لها إلا بعد استشارة الطبيب.

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