تقرير في الجول - بالفيديو.. راموس والحكاية الحمراء

الأمر أصبح معتاد مؤخرا في الكلاسيكو.. فريق فائز وطرد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد!

راموس لم يخلف عادته وخرج مطرودا في الكلاسيكو يوم السبت بعد حصوله على الإنذار الأول بسبب اعتراض على حكم المباراة في الدقيقة 10 ثم حصوله على البطاقة الثانية والطرد مع الدقيقة 83 بسبب تدخل من الخلف على لويس سواريز.

"إذا كنت أعلم بأننا سنفوز بـ10 لاعبين كنت سأقوم بطرد نفسي مبكرا".. راموس.

حاول راموس التقليل من أثار الطرد "الساذج" عقب المباراة بتعليقات مضحكة واحتفالية في الوقت ذاته ولكن بالتأكيد إذا لم تكن النتيجة في صالح ريال مدريد كان سيختلف الأمر بالنسبة له وبالنسبة لرد فعل جمهور ريال مدريد بشكل عام.

الأكثر طردا

أصبح راموس أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد يتم طرده حيث حصل على البطاقة الحمراء في 21 مناسبة من بينها 4 أمام برشلونة وبذلك يتخطى الرقم السابق المسجل باسم فرناندو هيرو في الكلاسيكو برصيد ثلاث بطاقات حمراء.

ويذكر أن الفارق بين راموس (21 طردا) وثاني أكثر لاعب يطرد في تاريخ ريال مدريد "هييرو" هو 9 بطاقات حمراء.

حصل هييرو على 12 طردا خلال مشواره مع ريال مدريد الذي امتد لـ14 عاما من 1989 لـ2003 ويأتي خلفهما قائد ريال مدريد سابقا خوسيه ماريا جوتي برصيد 10 بطاقات حمراء.

راموس الذي وصل إلى ريال مدريد منذ 11 عاما وبالتحديد 2005 أصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ الكلاسيكو حصولا على الإنذارات برصيد 19 إنذارا. ويتبقى له إنذار واحد لتساوى مع هييرو الذي يتصدر القائمة برصيد 20 إنذارا.

يذكر أن أول طرد حصل عليه راموس في الكلاسيكو يعود لموسم 2010/2011 بالدوري خلال الموسم الأول لجوزيه مورينهو ثم تكرر الأمر بموسم 2011/2012 ولكن في كأس إسبانيا.

وجاء الطرد الثالث بالكلاسيكو بموسم 2013/2014 وأخيرا في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمس.

أرقام متناقضة

راموس شارك مع ريال مدريد لمدة 40.744 دقيقة أي يحصل على طرد بمتوسط مرة كل 1940 دقيقة.

المثير أن حصول راموس على 21 بطاقة حمراء مع ريال مدريد يتعارض تماما مع حقيقة أنه لم يخرج مطرودا قط مع منتخب إسبانيا!

راموس مثل منتخب أسبانيا في 131 مباراة دولية أو ما يوازيه من الدقائق 11790 دقيقة ومازال حتى الآن سجله "الأحمر" خال منذ أول مشاركه دوليه له عام 2005، العام ذاته الذي شهد انتقاله إلى ريال مدريد وهو في عمر الـ18.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي بطاقات راموس الـ21 الحمر مع ريال مدريد:

إسبانيول 2005

تحصل اللاعب على إنذارين في أقل من 26 دقيقة.

كانت تلك أول بطاقة حمراء لراموس في مسيرته مع النادي الملكي ضد إسبانيول في الدوري الإسباني يوم 18 سبتمبر عام 2005 وانتهى اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 1-0 على النادي الملكي.

أولمبياكوس 2005

في دوري أبطال أوروبا يوم 29 من شهر سبتمبر ضد أولمبياكوس وبعد 10 أيام فقط من بطاقته الأولى ضد إسبانيول، تحصل راموس على بطاقة حمراء في الدقيقة 91 من عمر المباراة، وفاز الملكي بنتيجة 2-1.

ريال سوسيداد 2005

يوم 27 نوفمبر عام 2005 بالدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، تحصل راموس على بطاقة حمراء وتعادل ريال مدريد بنتيجة 2-2.

فياريال 2006

في الدوري الإسباني يوم 7 مايو عام 2006 والتي انتهت بنتيجة 3-3 بين ريال مدريد وفياريال، بعد ان لمس راموس الكرة بيده في منطقة الجزاء تحصل على بطاقة حمراء.

أتليتكو مدريد 2006

تحصل راموس في تلك المباراة على أول بطاقة حمراء له في دربي مدريد في الدوري الإسباني في 1 أكتوبر 2006 بحصوله على إنذارين، وتعادل الملكي بنتيجة 1-1 مع الروخي بلانكوس.

إشبيلية 2007

في 3 نوفمبر 2007 تحصل سيرخيو راموس على إنذارين في 5 دقائق ضد إشبيلية بالدوري الإسباني، وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-0.

ريكرياتيفو 2008

شهد اللقاء طرد سيرخيو راموس بعد ضربه لـ فلورينت سيناما بونجول، وكان اللقاء في الدوري الإسباني في الأول من شهر مارس عام 2008، وفاز الملكي بنتيجة 3-2.

مايوركا 2008

انتهت المباراة التي أقيمت في 5 أبريل عام 2008 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتحصل راموس على إنذارين خلال 20 دقيقة ليطرد.

مالاجا 2008

في 9 نوفمبر عام 2008 في الدوري الإسباني في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح النادي الملكي، تحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد ضربه لإليسيو لاعب مالاجا.

أتليتكو مدريد 2009

في دربي مدريد عام 2009 يوم 7 نوفمبر تحصل على بطاقته الحمراء الثانية في الدربي بعد تدخل عنيف على سيرخيو أجويرو مهاجم الروخي بلانكوس في ذلك الوقت.

أياكس 2010

في دوري أبطال أوروبا يوم 23 من شهر نوفمبر عام 2010، تحصل راموس على بطاقة حمراء ضد أياكس في المباراة التي فاز بها الملكي بنتيجة 4-0 ضمن دور المجموعات.

برشلونة 2010

تحصل راموس على إنذارين في أقل من 20 دقيقة ضد برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإسباني يوم 29 نوفمبر عام 2010، وخسر الملكي المباراة بنتيجة 5-0.

برشلونة 2012

مجددا ضد برشلونة في 25 يناير 2012 لكن هذه المرة في كأس ملك إسبانيا تحصل على إنذارين، وتعادل الملكي بنتيجة 2-2 مع برشلونة.

سيلتا فيجو 2013

ضمن منافسات بطولة كأس الملك عام 2013 يوم 2 من شهر يناير، تحصل راموس على إنذارين ليطرد من المباراة التي فاز بها الملكي بنتيجة 4-0.

رايو فاليكانو 2013

في يوم 17 من شهر فبراير عام 2013 تحصل راموس على إنذارين ليطرد في المباراة التي انتهت 2-0، لصالح النادي الملكي.

جالاتاسراي 2013

يوم 27 من شهر نوفمبر عام 2013 بدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور المجموعات، تحصل على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح الملكي.

أوساسونا 2013

تحصل راموس على إنذارين ضد أوساسونا بالدوري الإسباني يوم 14 ديسمبر عام 2013، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

برشلونة 2014

بعد تدخل على نيمار تحصل على بطاقة حمراء ليطرد من كلاسيكو الدوري يوم 23 من شهر مارس عام 2014، في المباراة التي فاز بها برشلونة بنتيجة 4-3.

لاس بالماس 2016

تحصل راموس على بطاقته الحمراء رقم 20 ضد لاس بالماس يوم 13 من شهر مارس خلال عام 2016، في المباراة التي فاز بها الملكي بنتيجة 2-1.

برشلونة 2016

للمرة الرابعة خلال الكلاسيكو يتحصل راموس على الطرد، وكان ذلك بعد حصوله على إنذارين بالدوري يوم 2 أبريل عام 2016 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد.