بالصور.. وصول ملكات جمال العالم لمحافظة الأقصر للمشاركة فى مسابقة أممية

وصلت إلى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، 60 ملكة جمال من دول العالم للمشاركة فى مسابقة (ملكة جمال العالم) للسياحة والبيئة العالمية، وهى المسابقة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تستغرق زيارات ملكات الجمال العالميات للأقصر 3 أيام كاملة، يقمن فيها بزيارة عدد من معالم المحافظة السياحية، كما يتوجهن مساء اليوم لزيارة معبد الأقصر وعمل جولات داخل المدينة، ثم يزرن غدًا الاثنين معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت ووادى الملوك وعدد من معالم الغرب الآثرية، وتنظم المحافظة احتفال لهن بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، ثم يغادرن المحافظة فى اليوم الثالث بعد انتهاء جولاتهن بالأقصر.

وكانت قد أطلقت مسابقة (ملكة جمال العالم) فى 27 مارس وتستمر حتى 15 أبريل، وتقام فى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر، وذلك برعاية ودعم هيئة التنشيط السياحى، ويقوم بنقل الحدث مباشرة أكثر من 150 وكالة أنباء وتليفزيون عالمى.

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