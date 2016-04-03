20 سبب يجعل التسوق عبر الانترنت أفضل



التسوق عبر الانترنت هو احد اساليب العصر الحديث في التسوق واصبح اليوم في ازدياد مستمر حيث تخطى عدد مستخدمي الانترنت في العالم الثلاثة مليارات شخص مما ينعكس على عدد المتسوقين على الانترنت وعدد مواقع التسوق الاونلاين وللتسوق عبر الانترنت مزايا عديدة نطرحها كالتالي :

.1 الشراء في اي وقت

.2 المقارنة بين اسعار المنتجات من اكثر من موقع ويمكن المقارنة من خلال موقع .2 Yaoota.com الذي يجمع لك المنتجات من اكثر من 100 محل وشركه عبر الانترنت

.3 المحافظة على وقتك وعدم تضييع اليوم في البحث بين المحلات عما تريد شرائه

.4 تعدد وسائل الدفع ما بين الدفع عند الاستلام والدفع الالكتروني من خلال الفيزا

.5 توصيل المنتجات حتى باب المنزل

.6 قسائم خصومات وعروض كتير عبر الشراء من الانترنت خاصة في الايام الخاصة بالعروض مثل الجمعة البيضاء اخر جمعة في شهر نوفمبر

.7 الحماية من التقلبات الجويه مابين حر شديد وصقيع

.8 متابعة حركة المنتج الذي قمت بشرائه من خلال المواقع فمواقع مثل Souq , jumia وغيرها تتيح لك فرصه متابعة الطلبيه اونلاين

.9 توفير وقت المواصلات والزحام بين السيارات

.10 توفير وقت البحث عن مكان لصف السيارة

.11 متابعة العروض والتخفيضات باستمرار من خلال البريد الالكتروني عند التسجيل في مواقع التسوق

.12 سهولة الوصول للمنتج الذي تبحث عنه بكبسه زر واحدة وفي ثواني

.13 التسوق من المنزل لا يحتاج لاخذ اجازة من عملك فيمكن التسوق في اي وقت في الاسبوع او خلال اليوم

.14 الاستفادة من يوم الاجازة في اشياء اخرى غير التسوق مثل الخروج مع العائلة

.15 تعدد الخيارات والمنتجات

.16 سهولة البحث بالسعر والعلامة التجارية

.17 سهوله معرفة اراء من قاموا بالشراء قبلك وامكانيه استشارة اصدقائك اونلاين قبل الشراء

.18 التسوق من شركات وعلامات تجارية خارج البلد وانت ببيتك مثال التسوق من موقع Amazon وغيره من المواقع التي تتيح الشحن لبلاد اخرى

.19 يمكن استرجاع المنتجات في مده تقارب الاربعة عشر يوما

.20 سهل ان تعيد بيع المنتج على اي من مواقع بيع المنتجات مرة اخرى مثل Bezaat , OLX والاستفادة من ثمنها

هلا لازلت تشك في ان التسوق عبر الانترنت هو الافضل الان :D

الكاتب : احمد سمير الشريف

شبكةعيونالإخبارية

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