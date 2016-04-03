لو بعدت عن الوجبات الصحية.. آلة حاسبة تحدد لك ساعات الرياضة اللازمة

ضيق الوقت لا يسمح للكثيرين بتناول وجبات صحية لا تكسبهم المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يلجأ الكثيرون ويضطرون لتناول الوجبات السريعة ومن ثم زيادة الوزن.

وللتغلب على هذه المشكلة ومواجهة مخاطر الوجبات السريعة أعلن تقرير نشره مؤخرا الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن آلة حاسبة تحسب عدد الساعات اللازمة لممارسة الرياضة للتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم نتيجة تناول وجبة سريعة.

وتعتمد الآلة الحاسبة الرياضية على تحديد الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، والتى يعتاد الغالبية تناولها مثل وجبات البورجر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية.

وتحدد الآلة الحاسبة الجديدة عدد الساعات التى يجب أن يمارسها الفرد لحرق دهون الوجبات الجاهزة، حتى لا يشعر بالذنب عند تناول وجبة جاهزة.

وأوضح التقرير أن وجبة من برجر كبيرة مع بطاطس "حجم كبير" ومشروب غازى "حجم كبير" تحوى 1330 سعرا حراريا وتتطلب لحرق الدهون الناجمة عن تناولها ممارسة أى من هذه الرياضات:

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• رياضة اليوجا لمدة 6 ساعات و16 دقيقة.

>• رياضة رفع الأثقال لمدة 6 ساعات و16 دقيقة.

>• رياضة الرقص لمدة 4 ساعات و11 دقيقة.

>• رياضة الجرى لمدة ساعتين ونصف الساعة.

>• رياضة السير على الأقدام لمدة 4 ساعات و57 دقيقة.

>• رياضة ركوب الدراجات لمدة ساعتين وثلث.

>• رياضة "الباتناج" أو التزلج لمدة 3 ساعات و8 دقائق.

>• رياضة "الكارديو" أو الأيروبيكس لمدة ساعتين وثلث.

وفى حالة تناول اللحوم المقلية مع الصوص يكتسب الجسم 960 سعرا حراريا، ويمكن التخلص من دهون هذه الوجبة عن طريق أى من هذه التمارين:

>• تمارين اليوجا لمدة 4 ساعات ونصف.

>• تمارين رفع الأثقال لمدة 4 ساعات ونصف.

>• تمارين الرقص لمدة 3 ساعات.

>• رياضة الجرى لمدة ساعة و49 دقيقة.

>• رياضة السير على الأقدام لمدة 3 ساعات و34 دقيقة.

>• رياضة ركوب الدراجة لمدة ساعة و42 دقيقة.

>• رياضة "الباتناج" أو التزلج لمدة ساعتين و16 دقيقة.

>• رياضة "الكارديو" أو الأيروبيكس لمدة ساعة و42 دقيقة.

وعندما تتناول وجبة تحوى 1400 سعر حرارى يمكنك التخلص من الدهون الناجمة بعليها بممارسىة أى من الرياضات التالية:

>• رياضة اليوجا لمدة 6 ساعات و36 دقيقة.

>• رفع الأثقال لمدة 6 ساعات و36 دقيقة.

>• رياضة الرقص لمدة 4 ساعات و24 دقيقة.

>• رياضة الجرى لمدة ساعتين 38 دقيقة.

>• رياضة السير لمدة 5 ساعات و12 دقيقة.

>• رياضة ركوب الدراجات لمدة ساعتين 38 دقيقة.

>• رياضة التزلج أو "الباتناج" لمدة 3 ساعات و18 دقيقة

>• رياضة "الكارديو" أو الأيروبيكس لمدة ساعتين و28 دقيقة.

وعند تناول وجبة "الدوناتس" مع مشروب لبن بالشيكولاتة تكون اكتسبت 420 سعر حرارى وللتخلص منها مارس أحد التمارين التالية:

>• تمارين اليوجا لمدة ساعة و59 دقيقة.

>• تمارين رفع الأثقال لمدة ساعة و59 دقيقة.

>• رياضة الرقص لمدة ساعة و19 دقيقة.

>• رياضة الجرى لمدة 47 دقيقة.

>• رياضة السير على الأقدام لمدة ساعة و34 دقيقة.

>• رياضة ركوب الدراجة لمدة 45 دقيقة.

>• رياضة التزلج لمدة 59 دقيقة.

>• رياضة "الكارديو" أو الأيروبيكس لمدة 45 دقيقة.

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