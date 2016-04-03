السياحة والمصايف بالإسكندرية: تأجير شواطئ البوريفاج واستنالى بـ19 مليون جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تأجير شاطئ البوريفاج السياحى، واستانلى السياحى بعد الطرح فى مزايدة علنية وذلك طبقا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات.

أشار بيان صادر من الإدارة إلى أنه تم ترسية شاطئ البوريفاج لشركة دبى للاستثمار السياحى بمبلغ 15مليون ومائة وواحد جنيه التعاقد وبزيادة 10? سنويا لمدة ثلاث سنوات، وشاطئ ستانلى السياحى لشركة كراش للتنمية السياحية بمبلغ 4 مليون جنيه وخمسة وعشرون ألف جنيه وبزيادة 10? سنويا لمدة ثلاث سنوات.

وشدد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية على الشركات المتقدمة لعملية المزايدة ضرورة عدم التلاعب فى الأسعار والالتزام بكراسة الشروط وعدم مخالفتها للاستمرار وأن يتم تقديم الخدمة للجمهور بالأسعار المحددة من قبل المحافظة وفى حالة المخالفة سيتم توقيع الغرمات طبقا للتعاقد والتى تنتهى بإجراء الفسخ ومصادرة التأمين وسحب الشاطئ.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال موسم صيف 2016 وبناء على توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية.

- محافظ الاسكندرية: إدخال المرافق للوحدات المخالفة أهدر على الدولة 33 مليار جنيه