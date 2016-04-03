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فريق طبى ينجح فى استئصال رحم متضخم يزن 2 كجم بالمنظار

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فريق طبى ينجح فى استئصال رحم متضخم يزن 2 كجم بالمنظار فريق طبى ينجح فى استئصال رحم متضخم يزن 2 كجم بالمنظار
نجح فريق طبى، اليوم الأحد، من استئصال رحم بالمنظار الجراحى يزن 2 كيلوجرام، بدون فتح بطن السيدة، وذلك داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وأكد الدكتور حسام عبد المجيد، مدرس النساء بجامعة المنصورة، أن المريضة كانت تعانى من تضخم كبير بالرحم يصل إلى مستوى السرة، وكانت ترفض إجراء استئصال الرحم خوفا من فتح البطن فتحة طولية نظراً لضخامة الرحم، لذا اختارت استئصال الرحم بالمنظار.

وأشار الدكتور حسام عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن السيدة كان لديها ضخامة فى الرحم من ناحية الحجم والوزن يستدعى استئصاله، لافتاً إلى أن العملية تمت بنجاح بعد أن استغرقت ثلاث ساعات، وتم إخراج الرحم من البطن بعد فصله عن طريق جهاز تفتيت الرحم، وغادرت المريضة المستشفى بعد 12 ساعة فقط من إجراء العملية.

يذكر أن الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة مكون من الدكتور حسام عبد المجيد، والدكتور كريم لبيب، المدرسين بجامعتى عين شمس والمنصورة، والدكتور محمد مجدى، أخصائى النساء، بالإضافة إلى فريق التخدير الذى ضم الدكتور ماهر فوزى، والدكتور ياسر فودة.
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