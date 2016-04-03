بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد سوق الأحد بشبرا الخيمة سيراً على الأقدام

تفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، ويرافقه أعضاء مجلس نواب دائرة قسم أول شبرا الخيمة الثلاثة، الدكتور صلاح حسب الله، والدكتور نضال السعيد، والمهندس محمود عطية والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب، اليوم، سوق الأحد بحى غرب شبرا الخيمة تمهيدا لدراسة مقترحات لنقله إلى مكان آخر خارج الحيز السكانى، وتحقيقا لانسيابية المرور ولحماية الباعة من البلطجة والعناصر الإجرامية، ولدراسة إعادة تخطيط المنطقة بشكل كامل، وهو بمنطقة بيجام بطول 3 كيلومتر.

وطالب المحافظ اللواء رضا فرحات، رئيس حى غرب شبرا الخيمة المحاسب علاء النادى، بوضع تصور كامل لدراسة نقل السوق لمكان أخر يستوعب الباعة، ولإظهار بيجام بالشكل الحضارى اللائق بها، كما استمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين، ووعدا بحلها.

>

- محافظ القليوبية ونواب البرلمان يفتتحون ملتقى التوظيف بشبرا

>