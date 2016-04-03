خفير بالمعاش مُهدد بالطرد من العناية المركزة بمستشفى خاص فى بنى سويف

رغم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمستشفى بنى سويف العام الجديدة والموجود به 37 سرير عناية مركزة، إلا أن أهالى بنى سويف ما زالوا يُعانوا من أزمة عدم وجود سرير شاغر بقسم العناية المركزة.

"الحاج يسن"، 67 سنة، خفير نظامى بالمعاش من قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، أقصى جنوب بنى سويف، أصيب بارتفاع فى ضغط الدم، نتج عنه نزيف فى المخ، وترتب عليه ضرورة نقله إلى العناية المركزة بأى مستشفى حكومى داخل المحافظة.

وقال حميدة يسين عيد محمد، نجل المريض، إن والده أصيب بنزيف فى المخ نتيجة ارتفاع فى ضغط الدم، واستغاث بمستشفيات بنى سويف العام والتأمين الصحى وبنى سويف الجامعى، إلا أنه فوجئ بعدم توافر سرير شاغر بتلك المستشفيات داخل أقسام العناية المركزة.

وأضاف حميدة، لـ"اليوم السابع"، أنه ذهب بوالده إلى أحد المستشفيات الخاصة منذ خمسة أيام وأودع 5 آلاف جنيه فى خزينة المستشفى تحت الحساب، على أمل أن يجد سريرًا فى أى مستشفى حكومى فى اليوم الثانى، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأكد نجل المريض المسن، إن إدارة المستشفى الخاصة أخبرته بضرورة دفع بقية الحساب، حيث أن تكلفة السرير فى الليلة الواحدة بالمستشفى يقترب من 3 آلاف جنيه، وهو ما لا يستطيع دفعه، مشيراً إلى أن المستشفى هددته بطرد والده فى حال عدم دفع المبلغ المطلوب.

وأضاف نجل المريض، أن والده يحتاج عناية مركزة بأحد المستشفيات الحكومية، لأنه يجب إجراء عملية لوجود نزيف على المخ يحتاج تدخلاً عاجلاً لتركيب دعامة eve، مناشداً محافظ بنى سويف ووكيل وزارة الصحة بالتدخل لإيجاد سرير فى أحد مستشفيات المحافظة؛ لعدم قدرته على استكمال علاج والده بالمستشفى الخاص.

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