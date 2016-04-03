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الجامعة اليابانية تتسلم مليار جنيه لإنشاء المقر الدائم بالإسكندرية

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الجامعة اليابانية تتسلم مليار جنيه لإنشاء المقر الدائم بالإسكندرية الجامعة اليابانية تتسلم مليار جنيه لإنشاء المقر الدائم بالإسكندرية
أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة تسلمت من المكتب الاستشارى اليابانى التصميمات والرسومات الإنشائية للمقر الدائم للجامعة على مساحة مائتى فدان بمدينة برج العرب الجديدة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى التى بدء العمل فيها مليار جنيه وتشمل أعمال البنية التحتية .

وأضاف فى بيان اليوم، أن أعمال البنية التحتية تشمل شبكات مياه والرى وصرف صحى وكهرباء، واتصالات وطرق، بالإضافة إلى مبانى كلية الهندسة وإدارة الجامعة ومعامل التميز ومكتبة الجامعة، مؤكداً أن من المقرر أن ينتهى تنفيذ هذه المرحلة فى سبتمبر 2017 تمهيدا لبدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال.

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