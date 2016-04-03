6 نصائح غذائية مجربة للتخلص من الكرش.. قبل ما توصل للمركز الأول فى السمنة

نصائح للتخلص من الكرش

كشفت الخريطة العالمية للسمنة التى نشرت مؤخرًا بمجلة لانسيت الأمريكية عن أن مصر تعد من أعلى دول العالم فى معدلات السمنة خاصة الستات المصريات، وتوقعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية إمبريال لندن أن تصبح مصر صاحبة المركز الأول عالميا فى معدلات سمنة السيدات بحلول عام 2025.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح المجربة التى تساهم فى التخلص من الكرش والدهون المتراكمة فى البطن، وتشمل:

1. تجنب الإفراط فى تناول السكر الأبيض، حيث أثبتت الأبحاث أنه يساهم فى إبطاء التمثيل الغذائى وزيادة تراكم الدهون حول البطن، ويجب الحد تمامًا من المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

2. تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والبقوليات يعد من أفضل الوسائل الفعالة على المدى البعيد فى التخلص من دهون الكرش، حيث تحد من شهية الإنسان بنسبة 60%، وكما تحد من السعرات الحرارية بمعدل 100 كالورى.

3.تقليل كميات الأرز والمكرونة والحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يساهم فى الحد من الدهون المتراكمة حول البطن.

4.الإكثار من الأكلات الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه يساهم فى الحد من الدهون المتراكمة حول البطن وتسرع معدلات حرقها.

5.أفضل تمارين يمكن إجراؤها للتخلص من دهون البطن هى الإيروبيك مثل الجرى والسباحة والمشى، وينصح بممارستها بمعدل 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام على الأقل فى الأسبوع.

6.راقب الأغذية التى تتناولها باستمرار، واحسب السعرات الحرارية لمختلف الأكلات، وابتعد تماما عن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون لأنها تحتوى على سعرات حرارية عالية جدًا.

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