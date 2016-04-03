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مصرع 3 و إصابة 8 فى تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى

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مصرع 3 و إصابة 8 فى تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى مصرع 3 و إصابة 8 فى تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى
لقى موظف بالمعاش ونجله ومدرس مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا أمام قرية بركة نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد حادث تصادم بين سيارتين ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى وسيارات الإسعاف، و أفادت التحريات بتصادم السيارتين 9714 ص ا ط ميكروباص، التى تقل عددا من الركاب قيادة حسن فراج عارف، وسيارة نقل ثقيل رقم 5964 غ ب ا قيادة نعيم زغلول نعيم، والتى صدمت السيارة الأولى من الخلف، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى بجانب الطريق.

و أسفر الحادث عن مصرع أحمد سالم إبراهيم 80 سنة بالمعاش، ونجله محمود 25 سنة، وعوض إبراهيم عوض مدرس، و إصابة كل من رضوان عبد الراضى رضوان 46 سنه محامى، ومحمد رمضان جابر 21 سنة طالب، و أبوالمعارف محمد السمان 70 سنة موظف بالمعاش، ومصطفى عبد الراضى 37 سنة محاسب، وممدوح محمد شمروخ 30 سنة حاصل على ليسانس حقوق، ومنى محمد عبد الرازق 26 سنة ربة منزل، وعبير عبد الفتاح خليفة 30 سنة موظفة، وأحمد عبد الحميد إبراهيم 50 سنة مدرس.

تم نقل الجثث والمصابين ما بين مستشفى بهجورة التكاملى، ومستشفى قنا العام، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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