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وصول جثمان شاب مصرى مطار القاهرة مقتولا بطلق نارى قادم من جنوب إفريقيا

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وصول جثمان شاب مصرى مطار القاهرة مقتولا بطلق نارى قادم من جنوب إفريقيا وصول جثمان شاب مصرى مطار القاهرة مقتولا بطلق نارى قادم من جنوب إفريقيا
قال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، أن قرية البضائع بمطار القاهرة تسلمت جثمان شاب مصرى وصل من جنوب إفريقيا مصابا بطلق نارى.

وأضاف قنديل أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عن جثمان شاب مصرى من القليوبية قادم على رحلة للطيران من جوهانسبرج تبين أن سبب الوفاة الإصابة بطلق نارى، فتم إبلاغ رجال الشرطة وقامت أسرة المتوفى بتحرير محضر بالواقعة، وتسلموا الجثمان لدفنه.

وتم السماح بدخول جثمان آخر قادم من أستراليا دون جواز سفر حيث قدمت الأسرة صورة من جواز السفر وتسليمهم الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة بالقاهرة.


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