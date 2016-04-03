انتشال الجثة الحادية عشرة لضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

قال المهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات لليوم السابع، إن رجال الإنقاذ استخرجوا جثة جديدة لصومالى من ضحايا الهجرة غير الشرعية التى شهدتها منطقة مسطروه والمقصبة بالبرلس يوم الخميس الماضى، وتم نقلها لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى.

وأضاف غباشى أن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية التى شهدتها البرلس يوم الخميس حتى اليوم 11 جثة، منها 3 لمصريين و8 لصوماليين، وألقت قوات حرس الحدود القبض على 105 أفراد من مختلف الجنسيات، كما ألقت قوات الأمن على 23 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الملقى القبض عليهم 128 شخصاً من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن نيابة البرلس تياشر التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.

- العثور على الجثة العاشرة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

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