القبض على مدير إدارة هندسة الزهور بمديرية كهرباء بورسعيد متلبسا بالرشوة

ألقى رجال جهاز الرقابة الإدارية ببورسعيد القبض على مدير إدارة هندسة الزهور بمديرية الكهرباء قطاع بورسعيد، أثناء تقاضيه رشوة لتسهيل توصيل التيار الكهربائى لأحد المزارع بغرب بورسعيد.

وكانت أجهزة الرقابة تابعت القضية منذ بدايتها بالصوت والصورة، واتفاق المسئول مع صاحب المزرعة السمكية على تقاضى مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى.

وبالتنسيق مع صاحب المزرعة السمكية نجحت الرقابة الإدارية فى القبض على مدير إدارة الزهور بقطاع مديرية الكهرباء، أثناء تقاضية المبلغ المتفق عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، و اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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