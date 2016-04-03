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ضبط كميات كبيرة من العصائر وأغذية منتهية الصلاحية داخل مصنع فى طنطا

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ضبط كميات كبيرة من العصائر وأغذية منتهية الصلاحية داخل مصنع فى طنطا ضبط كميات كبيرة من العصائر وأغذية منتهية الصلاحية داخل مصنع فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط كميات كبيرة من العصائر وأغذية منتهية الصلاحية، داخل مصنع بدون ترخيص لتصنيع العصائر والأغذية بطنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "إبراهيم.م.ا"، 33 سنة، مقيم شارع أبو حلمس خلف كلية الزراعة - ثان طنطا، لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص بشارع محمد رجب الكائن بمساكن قحافه - ثان طنطا، لتصنيع العصائر والأغذية، وبحوزته 11 ألف عبوة عصائر مختلفة الأنواع والأوزان معبأة داخل كراتين ومعدة للبيع، و10 أجولة شرش لبن مجفف وزن الجوال 25 كيلو جرامًا تستخدم فى التصنيع، و15 جوال بودر كرسب وزن الجوال 10 كيلو جرامات تستخدم فى التصنيع وعبوتين كرسب بالشيكولاتة زنة العبوة 2,5 كيلو جرام معدة للبيع، و6 عبوات بودرة ثلج وزن العبوة 60 جرامًا تستخدم فى تلميع منتجاته، و2856 عبوة أغذية منتهية الصلاحية، فى المحضر رقم 8817 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


>- ضبط 10 آلاف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى الغربية
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مصر 365

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