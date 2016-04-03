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تشييع 4 مواطنين توفوا بحادث مروري في عُمان

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تشييع 4 مواطنين توفوا بحادث مروري في عُمان تشييع 4 مواطنين توفوا بحادث مروري في عُمان

شيع أهالي عجمان اليوم  بمسجد الشيخ زايد في منطقة الجرف 4 من أسرة الرميثي والذين توفوا جراء حادث مروري مؤسف في سلطنة عُمان الشقيقة وهم متوجهون إلى صلالة لقضاء إجازة العطلة المدرسية.

وأدى الصلاة على أرواح المتوفين ، الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والاعيان في الإمارة ، والمتوفون هم الزوجة وثلاث من بناتها، وسائق السيارة ، وتم مواراة الجثامين الثرى في مقبرة عجمان في منطقة الجرف .

وصرح حسين عبدالله الرميثي  لـ (البيان) أن الجثامين وصلت اليوم من سلطنة عمان بطائرة عسكرية عبر مطار الشارقة الدولي وذلك بناء توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة ، والتي أبدت اهتماما كبيرا منذ وقوع الحادث المؤسف ، ووجه الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لاهتمامه  ووقوفه الى جانب الأسرة في مصابهم الجلل  منذ جاء نبأ وقوع الحادث حيث وقف الجميع معهم وقدموا كل العون والمساعدة.

كما وجه الشكر للأشقاء في سلطنة عمان لوقوفهم الى جانبهم وحضور بعضهم الى الدولة مع الجثامين لتقديم العزاء ، مؤكدا ان هذا الامر يدل على روح الإخاء وصدق المشاعر ، لافتا الى ان وقفة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان وأفراد المجتمع قد خفف عليهم مصابهم الجلل.
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