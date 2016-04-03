الصحافة التركية:وردة جمال هذه النجمة ذبلت بسبب اضطرابها النفسي

كما توقعت الصحافة التركية، لم تدم مصالحة الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في مسلسل "عودة مهند" طويلاً مع زوجها رجل الأعمال مالكوتش صولب، إذ سرعان ما انهارت ووضعت الزوجين أمام قرار الانفصال.

وكانت بادة قد تركت منزل الزوجية، ثم عادت إليه من جديد بعد أن تخلّت عن قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها واستمرت شهوراً في محكمة الأسرة جراء اختلافهما على توزيع الأملاك المشتركة.

فقد فاجأت بادة إيشيل المقربين منها للمرة الثانية بالإنفصال عن زوجها، ومغادرة منزل الزوجية في (أتيلير) مصطحبة معها إبنها (أزور) إلى منزل عائلتها في منطقة (بويوكادا).

وعلم المقربون منها أنّها قررت استئناف قضية الطّلاق ثانية من زوجها حتى يتم الحكم النهائي فيها.

ومنذ زواجها قبل عامين بعد قصّة حب قصيرة، لم تقدّم بادة أي عمل فني تلفزيوني أو سينمائي بل أنّ وردة جمالها حسب وصف الصحافة قد ذبلت تأثراً باضطرابها النفسي إثر انفصالها عن زوجها منذ أشهر طويلة دون التوصل معه إلى اتفاق طلاق ودي، كما حصل مع معظم الفنانين الأتراك الذين أنهوا زواجهم ودياً بجلسة واحدة.

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