أحمد زاهر غاضباً: ابنتي لم تتحدث عن الجنس الثالث..عيب

خرج الفنان أحمد زاهر عن شعوره بسبب حديث منسوب لابنته الممثلة الطفلة ليلى تتحدث فيه عن الجنس الثالث.

وقال زاهر عبر حسابه على فيس بوك:" إيه قله الأدب دي - أولا ده مش حساب ليلي بنتي وفيه خمسميت حساب علي فيس بوك و انستجرام باسم بنتي وهي ملهاش علاقة بيهم وحسابها الحقيقي برايفت فيه أصحابها بس وعيب أوي علي المواقع و الصحفيين اللي نشروا الخبر ده من غير ما يتأكدوا منه ولا يكلمونا ويسالونا ده حقيقي ولا نصب - عيب - عيب دي مش أصول المهنة عيييييييييييب".

وكانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت حديثا منسوب لحساب على انستجرام لليلى أحمد زاهر تقول فيه :"عن عشقي لدور البحيري راندا في الجنس التالت، بجد برافوو، أنا وكل أصحابي صدقنا أنك ترانس مان فعلاً،و الدور لايق عليكي جداً،أثرتي فينا وحسينا بالناس ديه بعد ما كنا ظالمينهم وفاكرينهم شواذ،أتمنى تعملي ادوار تانيه من نفس النوع".

وكانت راندا البحيري قد جسدت شخصية فتاة تعاني من اضطراب الهوية، فهي بجسد أنثى ومشاعر رجل وذلك في مسلسل"جراب حواء".

وفي تصريحات خاصة لسيدتي نت قال الفنان أحمد زاهر إنه فوجئ،بهذا الكلام الغريب الذي لا يتوافق ابدا مع عمر ابنته والتي لم تعتاد الحديث فيما هو أكبر من عمرها بالاضافة إلى إنها لم شاهد العمل من الأساس لانشغالها بالدراسة.

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