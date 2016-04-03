انتحار النجمة الهندية براتيوشا بانيرجي لأسباب عاطفية

أقدمت نجمة بوليوود الشابة براتيوشا بانيرجي Pratyusha Banerjee قبل أمس الجمعة على الانتحار، وفارقت الحياة عن عمر ناهز 24 عاماً.

وكشفت صحيفة Indian Express ان عناصر الشرطة عثروا على النجمة مشنوقة داخل منزلها في مدينة Mumbai الهندية بعد تلقيهم بلاغاً من حبيبها الممثل Rahul Raj Singh ، الا انهم لم يجدوا اي رسالة توضح السبب الذي دفعها لإنهاء حياتها بهذه الطريقة البشعة.

وذكر موقع Bollywood Life أن انتحار براتيوشا، قد يكون بسبب خلاف بينها وبين حبيبها الذي قطع علاقته بها وقام بخطبة فتاة أخرى.

وأضاف الموقع أن آخر مكالمة للنجمة كانت معه وبعدها تم الانتحار، وتم نقلها إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكدت أسرة النجمة براتيوشا، أنها ستقدم دعوى قضائية ضد حبيبها، للتأكد مما إذا كان هو سبب الانتحار أم لا.