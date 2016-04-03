فيديو| مساعد قائد الطائرة التي تم اختطافها: الخاطف لم يكن عنيفًا مع الرهائن

كتب: محمد سويلم

أعرب مساعد قائد الطائرة المختطفة، مدحت القداح عن تعجبه من خاطف الطائرة سيف الدين مصطفى حيث وصفه بأنه لم يكن عنيفًا مع الرهائن، وأنه لم يتسم بالإجرام وتفاوض معهم كثيرًا، مما سهل عملية نزول الركاب بأمان.

وأضاف القداح خلال لقائه برنامج “أحداث النهار” المُذاع على فضائية “النهار اليوم”، اليوم الأحد إلى أن مطالب الخاطف كانت تتركز على الجانب السياسي ، مشيرًا إلى أن كل ما كان يهمه هو وجود طائرة معه، وسخر قائلاً: “هو كان ساذج أو يظهر إنه كان عايز طيارة يتفسح بيها”.

وأشار “القداح” إلى أنه لا يمكن الحكم على الخاطف أنه ينتمي لتيار سياسي معين، موضحًا أن قفزه من نافذة الطائرة كان موقفا تمويهيًا للخاطف حتى يظن أن هناك أحدا معه على الطائرة.

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