آلاف الكولومبيين يحتجون على الرئيس والحكومة بسبب المحادثات مع المتمردين

تظاهر آلاف الكولومبيين احتجاجا على الرئيس خوان مانويل سانتوس وحكومته، بعد إعلانها بدء عملية السلام مع الجماعات المتمردة.

وذكرت قناة “يورونيوز” اليوم الأحد أن المتظاهرين اعتبروا أن الحكومة رضخت لمطالب المتمردين، بعدما وافقت على بدء محادثات مع ثاني أكبر مجموعة متمردين في البلاد المعروفة بـ”جيش التحرير الوطني”.

كان مصدر حكومي كولومبي قال في وقت سابق إن الحكومة ستعلن بدء محادثات سلام مع “جيش التحرير الوطني”، المقدر عدده بـ2000 فرد، بعد الإفراج عن رهينتين.

وبدأت إدارة سانتوس محادثات سلام مع جماعة “فارك” المسلحة، وهي أكبر جماعة متمردة في كولومبيا أواخر عام 2012.

أ ش أ