هل يكسر ريال مدريد حاجز جاريث بيل من أجل أوباميانج؟

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها هذا العام الزمالك والأهلي من مصر.

وأفادت الصفحة أن القرعة ستكون يوم 24 مايو المقبل.

ويصطدم الزمالك بفريق مولودية بجاية الجزائري في ثمن النهائي بينما سيلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وأشارت الصفحة إلى موعد إجراء قرعة دور الـ16 الثاني من مسابقة الكونفدرالية، ستكون يوم 21 إبريل المقبل.

وإذا نجح الثنائي المصري مصر للمقاصة وإنبي في تخطي شباب قسنطينة الجزائري ومونانا الجابوني في ثمن النهائي فإنه سيصل إلى هذا الدور.