صور..قنصل السودان بأسوان تزور معهد الأورام وتثني على الخدمات التي يقدمها‎

قامت اليوم الأحد السفيرة أحلام عبد الجليل القنصل العام للجمهورية السودانية بأسوان، بزيارة معهد أورام أسوان برفقة وفد من القنصلية السودانية، وكان في استقبالهم الدكتور حازم الفيل مدير عام معهد الأورام.

وأشادت السفيرة أحلام عبد الجليل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمعهد أورام أسوان، وخاصة للمرضى السودانين وحصولهم على أفضل رعاية طبية بالمعهد، موضحة أن هناك مجهود كبير يقدم بالمعهد وعيادته فى وجود كادر طبى وفنى يخدم المواطن ويحترمه سواء من أسوان أو المحافظات المجاورة.

وأضافت السفيرة أثناء تفقدها لمعهد الأورام و أقسامه أن الأيام القادمة ستشهد تعاون بين السودان ممثلة في الولاية الشمالية، ومعهد أورام أسوان في المجالات العلاجية والتدريب والتأهيل والتبادل الطبي، موجهة الشكر لطاقم العمل بالمعهد على المجهود المبذول وحرصهم على خدمة المواطنين سواء المصريين أوالسودانيين.