غدًا.. الاستشكال الثاني لإسلام بحيري على حكم حبسه‎

تتظر غدا الاثنين محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، ثانى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيرى، على حبسه عام بتهمة ازدراء الاديان.

كان دفاع إسلام بحيرى، تقدم بطلب الاستشكال الثانى إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذى حدد جلسة ٢١ مارس لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة.

وقررت محكمة جنح الجمالية، فى وقت سابق ، رفض استشكال الباحث إسلام بحيرى الأول على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده.

يذكر أن محكمة مستأنف مصر القديمة، قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.