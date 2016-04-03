فيديو.. هادي خفاجي لـ«رانيا محمود ياسين»: اعتزلت الفن بسبب برنامج محمد سعد

كتبت – إنجي لطفي

ارجع الفنان هادي خفاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا محمود ياسين، في برنامجها “الحدث اليوم”، الذي تقدمه عبر قناة “الحدث”، قراره باعتزال الفن نهائيًا في مصر، إلى برنامج الفنان محمد سعد الذي يقدمه عبر قناة “MBC مصر”، ذلك في أول تصريح له بعد إعلان اعتزاله.

وأوضح “خفاجي”، في مداخلته مع رانيا ياسين على قناة “الحدث”، أن برنامج “وش السعد”، طلبه لتصوير حلقة ومعه فريق العمل، وتلقى اتصال من سامح عبد العزيز ومحمد سعد، رغم أنه انتقد من قبل حلقة هيفاء وهبي، وذهب ومعه فريق عمل من الشباب الصاعدين بينهم منة عرفة، وتم الاتفاق مع مدير الإنتاج وسامح عبد العزيز ومحمد سعد، على التصوير تاني يوم على، وذهب في اليوم التالي ومعه فريق العمل وقبل التصوير بنصف ساعة، فوجئ باتصال بإلغاء التصوير وتأجيل الحلقة، ورضخت ثم فوجئت أن فنان آخر سجل الحلقة، وده ما سبب لي استياء ليس لأنني لم أذهب وإنما بسبب زملائي الشباب الصاعدين اللي كان مفترض سيكونوا معي في الحلقة، لأن أصابهم حالة نفسية سيئة، وهو ما دفعني لاعتزال الفن بسبب عدم تقدير الزملاء لبعضهم.

وتابع” خفاجي”، ‘‘ وضع الفن حاليًا سيء جدًا وأنا تربيت على فن محمد صبحي والنجوم الكبار، إن ما يحدث الآن هو عدم تقدير وفن غير هادف ولن اسمح لنفسي بالتواجد في جو هذا العمل وتقدمت بشكوى إلى نقابة الفنانين بالواقعة التي حدثت معي’’.

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