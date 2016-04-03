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بالفيديو - رقابة لصيقة وأدوار دفاعية في ملخص لمسات صلاح ضد لاتسيو

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بالفيديو - رقابة لصيقة وأدوار دفاعية في ملخص لمسات صلاح ضد لاتسيو بالفيديو - رقابة لصيقة وأدوار دفاعية في ملخص لمسات صلاح ضد لاتسيو

يفاضل أليكس ماكليش مدرب الزمالك بين الثنائي محمد إبراهيم وأحمد حمودي لتعويض النقص العددي في صفوف فريقه المتمثل في الجناح الأيسر محمود عبد المنعم "كهربا".

وعلم FilGoal.com أن ماكليش يفاضل بين اللاعبين لاختيار أحدهما لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب كهربا عن مواجهة الدراويش بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء شباب الضبعة الخميس الماضي، حين فاز الزمالك بهدفين للاشيء في دور الـ32 من كأس .

ويستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي في استاد بتروسبورت في الجولة الـ23 من الدوري.

وشارك الثنائي حمودي وإبراهيم في مباراة الضبعة إلى جانب كهربا خلف المهاجم باسم مرسي.

ويغيب عن الزمالك أيضا في المباراة جناحه الأيمن مصطفى فتحي بسبب الإصابة.

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فيديو اليوم السابع

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