"صحة الإسكندرية": علاج 10 مصابين فى حادث حريق الورديان ونسبة الحروق 70%

صرح دكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أن الضحايا فى حادث انقلاب شاحنة بنزين بالورديان قد تعرضوا لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بمساحات من 50 إلى 70% من مساحة الجسم، ومنهم اثنان حالتهم خطيرة.

وأشار فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة نقلت تسع مصابين اثر انقلاب سيارة محملة بالسولار واحتراقها بجوار كوبرى القبارى.

وأوضح حجازى إن سيارات الإسعاف التى وصلت إلى موقع الحادث قبل أى جهة أخرى قد قامت بنقل 5 مصابين إلى مستشفى رأس التين و4 مصابين إلى المستشفى الرئيسى الجامعى ومصاب واحد إلى مستشفى القبارى.

وأكد حجازى أنه أعطى تعليمات لفرق المتابعة بالمديرية لمتابعة الحالات وتوفير أى أدوية مطلوبة من مخازن المديرية فورا.

وتم التنسيق بين وكيل وزارة الصحة واللواء طبيب مجدى شلبى مدير مستشفى مصطفى كامل العسكرى لنقل جميع المصابين فى حادث انقلاب شاحنة بنزين بالورديان إلى مستشفى مصطفى كامل ليتم علاجهم على نفقة شركة البترول المالكة للسيارة.

وقد بلغ عدد المصابين 10 حتى الأن وهم، "وليد عرفة حسين 35 سنة، وأحمد على عبد العال 40 سنة، ومصطفى صلاح عبد الحميد 30 سنة، وعبد الله شعبان على 30 سنة، واحمد طارق احمد 18 سنة، ونجاة حسن أحمد، ومحمد إبراهيم صبحى 27 سنة، ومحمد خميس خليل، ومحمد احمد 47 سنة، وعلى خميس على 45 سنة".

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