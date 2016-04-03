استشارى قلب: آلام الصدر قد تكون مؤشرا لقصور الشرايين التاجية

أكد الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، أنه بالرغم من وجود أسباب كثيرة لآلام الصدر فإن السبب الشائع هو قصور الشرايين التاجية والتى تزداد مخاطرها فى حالة ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم والكولسترول والتدخين.

وقال الدكتور هشام صلاح إن هناك أسبابا لا يتم اكتشافها نظرًا لندرتها ولكن عندما تحدث فإنها تمثل خطرا كبيرا على المريض، وقد تسبب الوفاة ومن هذه الأسباب "متلازمة الشريان الأورطى الحادة"، موضحا أن الأعراض الرئيسية لها هى آلام حادة بالصدر قد تصل إلى الظهر، وصعوبة فى التنفس فى بعض الأحيان.

وأشار الدكتور هشام صلاح الدين، إلى أن الوسائل التشخيصية فى هذه الحالة تتمثل فى إجراء أشعة مقطعية على الشريان الأورطى، أو أشعة الرنين المغناطيسى أو عمل موجات صوتية على القلب عن طريق المنظار.

وأكد أستاذ أمراض القلب أن الفحوصات تساعد على التشخيص، وتحديد نوع المتلازمة فقد تكون نتيجة انشطار فى جدار الأورطى أو نزيف داخل جدار الأورطى أو مضاعفات لتصلب الشريان الأورطى، موضحًا أن مثل هذا المرض يحدث بصفة أكبر فى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن سرعة التشخيص والتعامل مع هذه الحالات يؤدى إلى إنقاذ المريض، خاصة أن بعضها قد يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة وسائل علاجية تداخلية عن طريق استخدام دعامات خاصة للشريان الأورطى قد تساعد فى علاج بعض الحالات.

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