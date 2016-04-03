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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على المناطق الجنوبية من الدولة قد يصاحبها سقوط بعض الامطار الخفيفة والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على البحر شمالا وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.

 الرياح ..  جنوبية غربية - شمالية غربية /15 - 25/30 كم/ساعة على اليابسة وغربية الى شمالية غربية / 20 - 32 كم/ساعة على البحر تصل الى 40 كم/ساعة احيانا شمالا.

البحر .. متوسط بوجه عام يضطرب أحيانا شمالا .. بارتفاع من قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن 2 الى 4 و 5 اقدام بالعمق يصل الى ستة أقدام شمالا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 8 دقائق صباحا وادنى جزر عند الساعة الخامسة و 13 دقيقة مساء.
>                             درجات الحرارة                نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    28      18              85       35 .
> دبي                        27      19              80       30 .
> الشارقة                   27      18              85       30.
> عجمان                    28      20              85       35.
> أم القيوين                28       20             85        30 .
> رأس الخيمة             28        18             85       40 .
> الفجيرة                   28       22              65       25.
> العين                     29       16              85       35 .
> ليوا                       30      15               85       35 .
> الرويس                  27      18               80       35 .
> السلع                    27       18               85       30.
> دلما                      26      19               80       45 .
> طنب الصغرى          25      19               85       40 .
> طنب الكبرى            25      19               85       40 .
> أبوموسى               25       19               85       45.

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