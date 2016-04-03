وداعًا للصلع.. أحدث علاج بزراعة خلايا شعر جديدة بفروة الرأس

تمكن فريق من العلماء باليابان، من التوصل إلى أحدث صيحة لعلاج الصلع، وذلك بزراعة خلايا جديدة تشبه الشعر الطبيعى إلى حد كبير، وتتمتع بوظائف شبه كاملة، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن الخلايا الجديدة تحتوى على بصيلات شعر، ويمكن زراعتها بنجاح على فروة الرأس، وهى أفضل من الوسائل السابقة، والتى تم فيها تطوير بصيلات شعر لا تحتوى على غدد تفرز الدهون، ولذا لا تؤدى الوظائف بشكل كامل.

وفيما يتعلق بآلية هذه الاكتشافات، أشار الباحثون إلى أنهم اعتمدوا على بعض الخلايا من لثة الفئران، وحولوها باستخدام بعض المواد الكيميائية إلى نوع من الخلايا الجذعية، كما أنهم استخدموا بروتينا مذهلا يعرف باسم "Wnt10b"، وهو ما ساهم فى تحفيز نمو الشعر.

وأضاف الباحثون أن هذه التقنية العلاجية الجديدة ستصلح للأشخاص الذين يعانون من حروق بفروة الرأس، كما ستصلح للملايين من الرجال الذين جربوا وسائل عديدة لمكافحة تساقط الشعر ولكن دون فائدة.

جدير بالذكر أن العلاجات الحالية تتضمن زراعة الشعر أو علاج المشكلة باستخدام عوامل النمو المأخوذة من دم الشخص، وذلك بسحب عينة منه وفصل الصفائح الدموية ثم حقنها بفروة الرأس.

وكشف المؤتمر السنوى للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية مؤخرًا عن نجاح تجارب أحدث علاج للصلع الوراثى الذى يصيب الرجال، وهو عن محلول يستخدم موضعيًا على الرأس بمعدل مرة واحدة فقط فى اليوم ليساهم فى علاج الصلع خلال 4 شهور ونصف تقريبًا، وهو يحمل الاسم الكودى "SM04554".

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