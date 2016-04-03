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سلطات المطار تلقى القبض على مسئول بنك لإخفائه 20 ألف جنيه بملابسه

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سلطات المطار تلقى القبض على مسئول بنك لإخفائه 20 ألف جنيه بملابسه سلطات المطار تلقى القبض على مسئول بنك لإخفائه 20 ألف جنيه بملابسه
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، من القبض على مسئول بفرع أحد البنوك الكبيرة العاملة لخدمة الركاب بالدائرة الجمركية حاول تهريب 20 ألف جنيه بملابسه لدى دخوله صالة الركاب وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أفاد مصدر مسئول بالمطار بأنه أثناء تفتيش الموظفين العاملين بصالات المطار عثر رجل الأمن على لفافتين فى جوراب مسئول بفرع أحد البنوك وتبين وجود 20 ألف جنيه.

وأمر اللواء "فهمى مجاهد"، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للمسئول وإحالته للنيابة.


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