شيرين عبد الوهاب تتمرّد على أسرتها حبًا بالفن في “طريقي” على MBC مصر 2

تعيد قناة MBC مصر2 عرض مسلسل “طريقي” على شاشتها، والذي تقوم الفنانة شيرين ببطولته.

يجمع “طريقي” شيرين عبد الوهاب، كل من باسل خيّاط، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد عادل، وندى موسى وياسمين صبري، وتميم عبده، وبمشاركة محمود الجندي، وسوسن بدر، وسلوى محمد علي، وميس حمدان وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول شابة موهوبة تُدعى “دليلة”، تكافح للصعود من الصفر حتى تصل إلى النجومية، فتواجه عقبات متعدّدة على الصعيد المهني والشخصي، منذ أن كانت فتاة تعيش في كنف عائلتها في إحدى القرى الريفية وتسكن في سرايا بين الفلاحين حيث كان والدها من أعيان البلد. تعاني “دليلة” باستمرار من القهر والظلم من قِبل والدتها التي تمنعها التقاليد العائلية فكرة تقبل ابنتها تعمل في مجال الفن وترفض أن تفكر باحتراف الغناء. وفيما يساعدها شقيقها الأصغر ياسين (محمد عادل) ويتعاطف معها ويسهل لها الخروج من المنزل للمشاركة في بعض المسابقات الفنية، يرضخ شقيقها الأكبر سيد (محمد ممدوح) لأوامر والدته، بل يتمادى في أذية شقيقته، حتى ما بعد زواجها من المحامي الاستغلالي يحيى المنيسي (باسل خياط) – الذي يظهر بوجه ملائكي في عيون “دليلة” – قبل أن يكشّر عن أنيابه إثر زواجه بها ومنعها من دخول عالم الفن.

تلتقي قصة العمل مع مفاصل من الحياة الواقعية لشيرين، خصوصاً لجهة طموحها الفني منذ طفولتها ونجاحها في عالم الفن، وتصدّيها للعقبات حتى أضحت من أهم نجوم الأغنية في العالم العربي.