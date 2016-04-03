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تجديد حبس تاجر قتل ابنه بسبب تعديه عليه بعصا أمام الأهالى بشبرا الخيمة

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تجديد حبس تاجر قتل ابنه بسبب تعديه عليه بعصا أمام الأهالى بشبرا الخيمة تجديد حبس تاجر قتل ابنه بسبب تعديه عليه بعصا أمام الأهالى بشبرا الخيمة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس تاجر ملابس 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ابنه بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة، نشبت بينهما فى الشارع، حاول خلالها المجنى عليه ضرب والده بالعصا.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، يفيد بوجود جثة بشارع توفيق عبد الواحد بمنطقة منشية عبد المنعم رياض، وبانتقال الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، تبين وجود جثة "ملاك.ى.ع"، 17 عامًا، طالب، مسجاة بالشارع أمام باب منزله، وبها طعنة بالصدر من الجهة اليسرى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال والد المجنى عليه "يوسف.ع" 65 عامًا، صاحب محل ملابس حريمى، أقر بحدوث مشاجرة بينه وبين ابنه -المجنى عليه- أثناء تواجدهما أمام منزلهما، تعدى نجله خلالها بالضرب بعصا خشبية، فبادره بطعنة بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته، أودت بحياته، وقدم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبسؤال شقيق المجنى عليه "رومانى ى" 30 عامًا، تاجر ملابس، أيد ذلك.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2052 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهم أربعة أيام برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها وجدد قاضى المعارضات حبسه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.


>- حبس قاتل ابنه بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق

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