ضبط شخص بحوزته 3 بنادق و22 طلقة خرطوش فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بمنطقة أبو ميلاد، من ضبط شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية، وبحوزته 3 بنادق خرطوش تركية الصنع.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط " رابح. ع. ن" 17 سنة، مقيم بقرية المصانع بأبو ميلاد فى برانى، أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع و22 طلقة خرطوش من ذات العيار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وجارى رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغا بسرقتها من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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