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غدًا..«الليثي» ووزراء الإسكان والتعاون الدولي في «بنفكر نتحد نعمل»

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غدًا..«الليثي» ووزراء الإسكان والتعاون الدولي في «بنفكر نتحد نعمل» غدًا..«الليثي» ووزراء الإسكان والتعاون الدولي في «بنفكر نتحد نعمل»

عمرو الليثي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يقيم صندوق تطوير العشوائيات، غدًا الإثنين، مؤتمر “نفكر نتحد نعمل”، وذلك لدعم وتطوير العشوائيات بأحد فنادق القاهرة الكبرى، يأتي المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبحضور د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ود. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، و د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والإعلامي د.عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس.

ويلقى “الليثي”، كلمة عن دور مؤسسة واحدة من الناس في القاء الضوء على مشكلة العشوائيات وكيفية مواجهتها، وتعد مؤسسة واحد من الناس من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي أشارت ودقت ناقوس الخطر لخطورة العشوائيات، و كان لها الدور الأبرز فى مواجهة ودعم قضية العشوئيات في .

كما تتناول كلمة الليثي إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال التطوير الحضري ومعالجة مشكلة العشوائيات والسيطرة عليها والحد من انتشارها بمصر، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية.

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