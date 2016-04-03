مقتل مدني جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الرياض

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة للشرطة بمحافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن الناطق الأمني لوزارة الداخلية، أنه “عند الساعة الحادية عشر والنصف من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، “أي الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش”، تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج، لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها بموقف مجاور لمركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين”.

وأضافت الداخلية السعودية، “تعرضت دوريتي أمن أخيرتين لتلفيات مختلفة، وباشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات التحقيق”.