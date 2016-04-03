الاعتداء على الإعلامية منى عراقي داخل قسم شرطة ثاني طنطا وسرقة هاتفها

كتبت – إنجي لطفي

انطلقت الإعلامية منى عراقي لتصوير جزء من تحقيقها الجديد بمدينة طنطا، ولكنها فوجئت بقيام قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة ثاني طنطا أنفسهم بالاعتداء عليها واحتجازها داخل القسم بعد سرقة هاتفها من أحد أمناء الشرطة الذي دخل في مشادة مع فريق عمل برنامج “انتباه” بحسب مصادر للبرنامج لـ ONA.

حدث ذلك أثناء قيامها بتصوير حلقة عن الحقوق الغائبة للمطلقات بين هروب الأزواج من النفقات وصمت الشرطة عن تنفيذ الأحكام.

وأضافت مصادر بالبرنامج أن أمين الشرطة المذكور قد تدخل في التصوير وحاول منعه لصلة قرابة تربطه بأحد أبطال الحلقة المدانين بالتهرب من تنفيذ حكم المحكمة، ولرغبة الأمين بحماية قريبه، اعتدى على عراقي وفريق التصوير الخاص بها من قناة المحور.