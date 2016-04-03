رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعمل شركة تنمية الريف المصرى

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، لمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بعمل شركة تنمية الريف المصرى وتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمالية، ورئيس شركة تنمية الريف المصرى، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

ووجه المهندس شريف اسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كافة الخطوات الخاصة بعمل الشركة وأداء مهامها كمطور لمشروع المليون ونصف مليون فدان، مؤكدا على قيام كافة الوزارات والجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم اللازم للشركة، وموافاتها بجميع الدراسات الشاملة والتقارير النهائية عن مساحات الأراضي المخصصة للمشروع، وكذا قرارات تخصيصها، والموافقات والإحداثيات والخرائط المساحية الخاصة بها، بما في ذلك أوضاع التعديات الكائنة على بعض مناطق المشروع.

وخلال الاجتماع تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة موقف الشركة بصفة شهرية، وذلك لمتابعة مستجدات عمل الشركة لتنفيذ مشروع تطوير واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وهو المشروع الذي سيسهم في احداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، وسيساعد على خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

كما تمت الإشارة الى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بتاريخ 1/2/2016 والتي انتهت إلى تأسيس الشركة برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، حيث تم تقسيم الأسهم إلى 800 مليون جنيه بواقع 10 جنيهات للسهم عبارة عن مساهمة نقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساهمة عينية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن مساهمة نقدية من وزارة المالية عبارة عن تكلفة آبار تم تنفيذها لصالح المشروع بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى، كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 9 أعضاء.

أ ش أ