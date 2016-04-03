أستاذ كبد: علاج فيروس "سى" يقلل نسب الإصابة بسرطان الكبد

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن فيروس سى هو السبب الرئيسى لسرطان الكبد فى مصر ، وأن وسائل مكافحة العدوى، وعلاج فيروس سى ستقلل نسب الإصابة بتليف وسرطان الكبد.

وقال عصمت "طبقا للبحث القومى الذى أجرى عام 2015 فإن نسبة الإصابة بفيروس سى فى مصر تمثل 4.5 % فقط، وإن هدف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الوصول إلى نسب إصابة تصل إلى أقل من 2% خلال فترة من 5: 10 سنوات قادمة.

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية إلى أن التطور فى علاجات فيروس سى على مستوى العالم ومستوى مصر، سيوقف تدهور حالة المريض ويمنع تليف الكبد، موضحًا أن الأدوية الحديثة أصبحت متوافرة فى مصر بنسبة شفاء تصل إلى 95 %، وأن هذا يعنى أن أغلب المرضى سوف يتم شفاؤهم وبالتالى سيتوقف تطور المرض، ولن يصابوا بتليف أو بسرطانات الكبد مؤكدا أن وزارة الصحة وضعت خطة لمكافحة الفيروسات الكبدية.

- الصحة تطلق مبادرة "مصريون أصحاء" لتطوير العلاج على نفقة الدولة

>

- سرطان الكبد الأكثر انتشارا بين المصريين.. تعرف على الطرق الحديثة لعلاجه