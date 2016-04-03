"الرى": سحارة "سرابيوم" توفى باحتياجات 100 ألف فدان شرق القناة

>تبدأ وزارة الموارد المائية والرى غداً الاثنين تجارب إطلاق المياه من سحارة سرابيوم أسفل قناه السويس، بتكلفة 180 مليون جنيه، كتشغيل تجريبى لعبور مياه الرى من الدلتا لرى الأراضى الزراعية بشرق القناة فى سيناء لحل مشاكل المياه والوفاء باحتياجات المزارعيين والمنتفعيين لمساحة 100 ألف فدان، وربط محورى التنمية بين سيناء والدلتا ووادى النيل، ومن المقرر الانتهاء بالكامل من أعمال تنفيذ السحارة بنهاية العام الحالى.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية الأحد إن إنشاء سحارة سرابيوم تأتى فى إطار المشروع القومى لإنشاء قناة السويس الجديدة وما استلزمه من تعديل للمرافق التى تعترض مسار القناة الجديدة.

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