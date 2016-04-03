استمرار فتح باب التقديم للدورة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أعلن عن استمرار فتح باب التسجيل أمام الجميع عبر الموقع الإلكترونى plp.eg لاستقبال دفعة جديدة من المتقدمين إلي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما تم فتح باب تحديث الحساب الشخصي لكل من قام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج تحقيقا لمبدأ المنافسة لخوض تصفيات الدورة الثانية لكل من قام بالتسجيل بهدف إضافة المهارات الشخصية والشهادات الدراسية التي حصل عليها الشباب في الفترة الماضية لتعزيز فرص الالتحاق لمن لم يحالفهم الحظ في المشاركة في الدورة الأولي.

وبلغ عدد من قام بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني ما يقرب من 70 ألف شاب، ولايزال التسجيل مفتوحا أمام الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في الدورات القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصفية للدورة الثانية في الأيام القادمة، علي أن يتم اختيار 500 شاب لخوض الدورة الثانية من البرنامج، وسوف يخوض الطلاب مراحل التصفيات المختلفة وفقا لنظام البرنامج، حيث من خاض مرحلة في تصفيات الدورة الأولى لن يخوضها مرة ثانية وسيبدأ التنافس من المراحل اللاحقة.

وتتمثل شروط التقديم التي تم إعلانها عبر الموقع الإلكترونى في الأتى:-

1-أن يكون المتقدمة مصري الجنسية.

2-أن يكون المتقدم حسن السير السلوك (عدم سابق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف).

3-أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي/فوق المتوسط.

4-أن يكون سن المتقدم ما بين 20 و 30 سنة.