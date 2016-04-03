مستشفى الأحرار بالزقازيق يعدم وجبات دواجن فاسدة

أعدمت مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، اليوم الأحد، كمية من الدواجن الموردة إليها، لعدم صلاحيتها وخطورة تناولها على صحة المرضى والعاملين بالمستشفى.

وقال مصدر طبى بالمستشفى، لـ"اليوم السابع"، إن قسم الأغذية يتسلم حصة الأغذية من الدواجن، ثلاث مرات أسبوعيا، بموجب 100 فرخة، وأنه لاحظ خلال المرات السابقة، من الكشف على الحصة الموردة، وجود كدمات واحمرار فى جسم الفرخة، مما يشكك فى صلاحيتها .

وأضاف المصدر، أنه تم رفع مذكرة للإدارة المستشفى، والتى قررت إعدام كمية من حصة اليوم الأحد بلغت ما يقرب من 30 فرخة بسكب الكلور ومواد أخرى عليها، وخاطبت الشركة الموردة للأغذية بضرورة توريد أصناف أخرى من الدواجن غير الصنف المورد والذى يحمل اسما تجاريا معروفا .

- "صحة الشرقية" تفعل مشروع علاج غير القادرين فى 9 مستشفيات