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هل سيدخل حازم الشريف عالم التمثيل؟

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الجمعة 01-04-2016 14:04

قررت الشركة المنتجة لمسلسل «مدرسة الحب» اختيار مطرب لغناء أغنية خاصة بكل ثلاثية من ثلاثيات العمل، واختارت محبوب العرب حازم الشريف لتصوير أغنية خاصة بثلاثية «حالة خاصة»، تم التصوير في دبي. وعن مشاركته في العمل قال حازم في تصريح خاص لسيدتي نت: أحببت فكرة العمل وأحببت الأغنية، وهذا ما دفعني لغنائها، وخصوصاً أن مدرسة الحب عمل ضخم ضم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العربية ونجوم الغناء أيضاً، وعن اتجاهه للتمثيل قال: مازال الوقت مبكراً على اتخاذ هذا القرار، ولكن مع الأيام كل شي جائز.

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سيدتي