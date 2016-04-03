سيرين عبد النور. .. أحلم بالأمومة مجدداً

مازالت سيرين عبد النور تعرب عن ارتياحها، وسعادتها بالنجاح الذي وصلت إليه؛ فهي تعتبر نفسها من الفنانات الذين وصلوا بجهدهن وتعبهن، ولن تدخل في الواسطة في هذا المجال، في قلبها الكثير من الحزن من طعنات تلقتها من بعض الأصدقاء، ولكنها تلتزم الصمت، مجلة "سيدتي" التقت بسيرين، وبدأنا الحوار عن تجربتها الأولى كلجنة تحكيم.

نحن على موعد مع برنامجك القادم "نجم الكوميديا"، وستكونين أحد أعضاء لجنة التحكيم، ما الشيء الذي دفعك للتحكيم في مثل هذه البرامج؟

هذه الخطوة هي التجربة الأولى بمثل هذه البرامج، وأحمل مسؤولية كبيرة؛ حيث إن مسألة الاختيار بحد ذاتها صعبة جداً؛ لأن خروج بعض المتقدمين للبرنامج أمر ليس بالسهل علينا نحن -لجنة التحكيم- وعليهم هم أيضاً.

ماذا تودين أن تقولي لكل المشتركين الذين سيتقدمون للبرنامج؟

أريد القول لجميع المشتركين بأنها تجربة، والتجارب الجديدة جميلة بحد ذاتها، وبالوقت نفسه هي تجربة جديدة لي من حيث التقييم، وإعطاء الآراء وتقديم الدعم للمشتركين.

أنت من الفنانات اللواتي صعدن سلم الشهرة والنجاح خطوة بخطوة، هل هذا هو السبب الذي دفعك أن تكوني بجانب المشتركين؛ لدعمهم في خطوتهم الأولى؟

أفتخر بهذا الكلام جداً؛ لأن موهبتي هي التي أوصلتني لما أنا عليه اليوم، وأنا أشعر بما يشعر به مشتركو "نجم الكوميديا"؛ فهي الخطوة الأصعب، وبكل تأكيد سأقدم الدعم للموهبة الفائزة من خلال العمل بمسلسل مشترك على قناة الحياة.

في أيامنا هذه يوجد الكثير من برامج المواهب على مختلف الأصعدة، هل برأيك برنامج "نجم الكوميديا" سيجني ثمرات النجاح، والشهرة من بين هذه البرامج؟

لا أستطيع الحكم على هذا الموضوع في الوقت الحالي؛ لأن البرنامج لم يعرض حتى الآن؛ لكن أستطيع القول بأنه برنامج جديد لا يشبه غيره.

ماذا أضاف لك وجودك مع قامات في عالم الكوميديا المصرية مثل الفنان محمد هنيدي والفنان حسن حسني؟

لاشك بأنه شرف كبير لي أن أكون مع قامات فنية لها اسمها في عالم الكوميديا، وأنا أعلم بأن هذا سيضيف لي الكثير.

سيرين عبد النور الوقت غير مناسب للغناء

ما جديدك على الصعيد الغنائي؟

"بحبك يا مهذب" أغنيتي الجديدة، والآن نقوم بالتحضير لتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

متى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي؟

لن أعلن عن الأغنية لنهاية الربيع؛ نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتي أثرت على الجميع وعليّ أنا شخصياً، وأتمنى أن تكون الأوضاع قد تحسنت حتى ذلك الوقت.

أي ظروف تقصدين؟

ظروف البلد بشكل عام، فالنفايات تملأ الشوارع وبلد بلا رئيس ومشاكل أمنية.

هذا رأي بالسينما الهندية وهذا هو النجم الذي يجذبني

ما رأيك بالسينما الهندية، وهل أنت من متابعي بوليوود؟

أحبها وأنا من متابعيها

ما أكثر شيء يجذبك بها؟

فيها طاقة تجذبك من خلال الرقصات والملابس والممثلين الجميلين والمبدعين، فهذا من النوع الذي يجذبني، وحقيقةً الدراما الهندية مختلفة وفريدة؛ لذا حصلت على نسبة مشاهدة ونجاح في الوطن العربي.

مَن مِنَ الممثلين الذي يعجبك في بوليوود؟

لا أستطيع أن أحدد اسماً معيناً؛ فأنا يجذبني الكثيرون منهم؛ فهم لديهم سحر خاص، صحيح هو بعيد عنا ولكنه شيء جذاب.

وكيف ترينهم كأشخاص؟

هم يملكون جاذباً ساحراً، ففناناتهم لديهن ابتسامة وقامة وجاذب فظيع، وشبابهم لديهم جاذب وبشرة تلفت الأنظار؟

فريد ينظر إليك هل هذه غيرة؟

تجيب ضاحكة: "ماشفتني سكتت".

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