الفنانة أيتن عامر، تتعرض للسرقة

صرحت الفنانة أيتن عامر، بأن الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد سرقت خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أنها حتى الآن لا تعلم المسئول عن السرقة؛ موضحة أنه لا علاقة لها بأي حسابات شخصية أخرى تحمل اسمها على موقع «تويتر».

وقالت «أيتن»: إنها تقوم فقط بالتواصل مع أصدقائها المقربين عبر أكّاونت خاص بها على «تويتر»، لكن لا تقوم بالتواصل أو التحدث مع جمهورها من خلاله أبداً؛ مشيرة إلى أن أي تصريحات يتم إطلاقها على لسانها من خلال هذه «الأكاونتات» ليست مسئولة عنها إطلاقاً.

من ناحية أخرى، تستعد أيتن لتقديم بطولة فيلم سينمائي جديد خلال الأيام القادمة، وهو «30 فبراير»، ويشاركها البطولة، الفنان سامح حسين، وتجسد فيه شخصية مراسلة لقناة فضائية، كما تواجه حظًا سيئاً في حياتها دائماً، وذلك ما تدور حوله قصة الفيلم، وهو من إنتاج شركة «نيوسينشري»، وإخراج معتز التوني.