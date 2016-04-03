ممثل مصري يعتزل التمثيل بسبب محمد سعد ويتنازل عن عضوية النقابة

أعلن الممثل الشاب هادي خفاجة اعتزال التمثيل نهائيا في مصر في خطوة غير متوقعة خاصة وإنه لا يزال في الخطوات الأولى له فنيا وراء مبرر اتخاذه لهذا القرار بسبب موقف غير لائق من الفنان محمد سعد تجاهه.

وشرح هادي خفاجة تفاصيل ما حدث عبر حسابه على فيس بوك قائلا:"

قررت أنا هادى خفاجة اعتزال التمثيل نهائياً في مصر وده بسبب الموقف اللي أنا هاحكيه هو موقف في قمة قلة الذوق اللي في الدنيا جاتلى مكالمة الساعة ١٢ بليل أن محمد سعد عايزنى في تصوير في حلقة من برنامج "وش السعد" اللي هيا كانت النهارده و انه عايز يقعد معايا طبعاًً لبست و روحت له الساعة ١ بليل كان موجود الكاست كله و نجوم الحلقة ايتن عامر و منه عرفه و عملنا بروفة و اتفقت مع مدير الإنتاج و الملابس و كل حاجه و أستاذ سامح عبد العزيز المخرج قعدت معاه و أتكلمنا عن الشخصية و اتفقنا أن التصوير بعدها بيوم.

وأضاف هادي قائلا:" خلصت كانت الساعة ٤ الفجر روحت البيت نمت و صحيت استعديت نفسياًً إن رايح التصوير و حفظت السيناريو كان المعاد الساعة ٥ المغرب لقيت اتصال وأنا في الطريق الساعة ٤ العصر من واحد من مساعدين الإخراج بيقول لي أستاذ هادى إحنا اجلنا الاسكتش بتاع حلقة حضرتك و هنكلمك نقولك امتى التصوير أن شاء الله ".

وأكمل الممثل الشاب قائلا:" افتح Mbc Masr من شويه ألاقي الاسكتش بتاعى أتصور بممثل تانى طب ليه ألف و الدوران الحمد لله تاريخي مش هيقف على حلقه بس موضوع تقدير أنا حبيت أحكى لأني وسط حاجات كتير حصلتلى مكنتش مستحمل حركه زى دى و بكرة بإذن الله هاكون في نقابة المهن التمثيلية و هاسلم أستاذ اشرف ذكى عضوية النقابة لأنها متلزمنيش في شئ دلوقتى بس بجد كفايه تدمير في المواهب و إحباط في الناس لان الوسط بجد أصبح عن عصابات تتحكم فيه .. وان شاء الله هاكمل مستقبلي الفني في دولة تانيه بتقدر الإنسانية قبل المواهب و المجالات وده قرار نهائي بجد بيني و بين نفسي مش هرجع فيه ."

ويعد الممثل هادي خفاجة من الوجوة التي اكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمها وهو طفل بمشاركته في شخصيته ابنه في مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنانة الراحلة سعاد نصر.

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