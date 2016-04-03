مسلسل "الشهرة" يضع عمرو دياب في ورطه بين صديقيه وتكتم حول موقفه

يواجه مسلسل"الشهرة"المفترض أن يقدمه المطرب عمرو دياب والمؤجل البدء فيه منذ ما يزيد عن العامين ورطه حقيقية.

فأعلن مؤخرا السينارست مدحت العدل انسحابه من العمل بعد مطالبة مخرجه طارق العريان له باجراء تعديلات جذرية على السيناريو وهو ما رفضه العدل كونه يرى إنه كسينارست لا يحق لأي شخص التدخل فيما يكتبه.

من ناحيته قال طارق العريان في لقاء إذاعي له إنه كان له بعض التحفظات على السيناريو ويقوم بكتابته حاليا السينارست وسام صبري وأوضح أن المسلسل لن يقوم فيه عمرو دياب بتجسيد قصة حياته مثلما تردد وأكد أن اسم المسلسل سيتغير ولن يكون اسمه"الشهرة".

وعن ما يقال أن عمرو دياب ليس ممثلا جيدا مثلما هو في الغناء قال العريان أن عمرو مراقب جيد للأحداث ويتابع الساحة التمثيلية ويذاكر جيدا التمثيل ويعلم جيدا أن الموضوع ليس سهلا.

وأشار طارق إنه سيركز بجانب الناحية الدرامية للأحداث على أن يكون عمرو دياب قويا في التمثيل مثل الغناء.

وأنهى العريان كلامه قائلا أن المسلسل سيبدأ تصويره في شهر مايو القادم ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان 2017.

اللافت أن عمرو دياب لم يعلق على كل ما يقال خاصة وإنه في ورطة حقيقية كونه صديق حميم جدا منذ سنوات لمدحت العدل وكذلك لطارق العريان وهو ما جعل من موقفه صعبا.

من جانبها فقد رفضت هدى الناظر القائمة بأعمال عمرو دياب في اتصال سيدتي نت بها الإدلاء بأي تفاصيل حول المسلسل قائلة إنها لا تستطيع الحديث عن أي شيء يخص المسلسل خاصة وإنهم مشغولين للغاية في الألبوم الجديد لعمرو الذي أكدت هدى إنه سيطرح في شهر أبريل الجاري ورفضت تحديد تاريخ معين لطرحه.

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