أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مسلسل "الشهرة" يضع عمرو دياب في ورطه بين صديقيه وتكتم حول موقفه

Google+ Print

الأحد 03-04-2016 15:26

يواجه مسلسل"الشهرة"المفترض أن يقدمه المطرب والمؤجل البدء فيه منذ ما يزيد عن العامين ورطه حقيقية.

فأعلن مؤخرا السينارست مدحت العدل انسحابه من العمل بعد مطالبة مخرجه طارق العريان له باجراء تعديلات جذرية على السيناريو وهو ما رفضه العدل كونه يرى إنه كسينارست لا يحق لأي شخص التدخل فيما يكتبه.

من ناحيته قال طارق العريان في لقاء إذاعي له إنه كان له بعض التحفظات على السيناريو ويقوم بكتابته حاليا السينارست وسام صبري وأوضح أن المسلسل لن يقوم فيه عمرو دياب بتجسيد قصة حياته مثلما تردد وأكد أن اسم المسلسل سيتغير ولن يكون اسمه"الشهرة".

وعن ما يقال أن عمرو دياب ليس ممثلا جيدا مثلما هو في الغناء قال العريان أن عمرو مراقب جيد للأحداث ويتابع الساحة التمثيلية ويذاكر جيدا التمثيل ويعلم جيدا أن الموضوع ليس سهلا.

وأشار طارق إنه سيركز بجانب الناحية الدرامية للأحداث على أن يكون عمرو دياب قويا في التمثيل مثل الغناء.

وأنهى العريان كلامه قائلا أن المسلسل سيبدأ تصويره في شهر مايو القادم ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان 2017.

اللافت أن عمرو دياب لم يعلق على كل ما يقال خاصة وإنه في ورطة حقيقية كونه صديق حميم جدا منذ سنوات لمدحت العدل وكذلك لطارق العريان وهو ما جعل من موقفه صعبا.

من جانبها فقد رفضت هدى الناظر القائمة بأعمال عمرو دياب في اتصال سيدتي نت بها الإدلاء بأي تفاصيل حول المسلسل قائلة إنها لا تستطيع الحديث عن أي شيء يخص المسلسل خاصة وإنهم مشغولين للغاية في الألبوم الجديد لعمرو الذي أكدت هدى إنه سيطرح في شهر أبريل الجاري ورفضت تحديد تاريخ معين لطرحه.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى