بالفيديو حليمة تنسحب من برنامج سوار شعيب وتهدد المذيع "راح تروح ورا الشمس"
الأحد 03-04-2016 15:49
يبدو أن حليمة بولند والإثارة وشغل الرأي العام ، أصبحا وجهان لعملة واحدة .
إذ كشرت حليمة بولند عن أنيابها وإنسحبت من حلقة برنامج سوار شعيب على اليوتيوب من تقديم الاعلامي شعيب راشد بسبب سؤال رفضت الإجابة عليه .
ولم تكن إطلالة حليمة بولند مختلفة فقط بمنظرها أو صراحتها مع الاعلامي شعيب راشد ببرنامج سوار شعيب على اليوتيوب ، بل أصبحت حليمة بولند حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد إنسحابها من اللقاء بعد أن فاجأها شعيب بسؤال عبر الآي باد " لم يظهر إلى الجمهور " وهنا إنفجرت حليمة بولند غضباً وقالت للمذيع أن الأسماء المطروحة في هذا السؤال من الممكن أن تذهب بك ورى الشمس " ولن أسمح لك بالتدخل في خصوصيتي .
وقبل أن تنسحب حليمة ، كالت الاتهامات القاسية بحق مقدم البرنامج وقالت له أن أسئلته غير مناسبة ودمك ثقيل .
ولايزال الجميع في حيرة من أمرهم ماهو السؤال الذي جعل حليمة بولند تنفجر وتنسحب من البرنامج ومن هي الأسماء التي تضمنها السؤال ؟
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