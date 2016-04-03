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العثور على جثة مجهولة داخل مياه ترعة العرب بالدقهلية

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العثور على جثة مجهولة داخل مياه ترعة العرب بالدقهلية العثور على جثة مجهولة داخل مياه ترعة العرب بالدقهلية
عثر أهالى قرية بدين التابعة لمركز المنصورة على جثة مجهولة بترعة العرب.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية على سطح مياه ترعة العرب، أمام قرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وعلى الفور انتقل العميد سيد خشبة مفتش مباحث المركز إلى مكان البلاغ، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز، وتم انتشال الجثة، وبالفحص المبدئى تبين أن الجثة لرجل فى بداية العقد الساس من عمره، وقمحى اللون ويرتدى بدلة رياضية وطوله 175 سم ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية عليه، ولا يمكن الاستدلال عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


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